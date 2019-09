HOSTOVÁNÍ. Hlavní český útočný bombarďák mění dres. Patrik Schick míří z AS Řím na roční hostování do RB Lipsko. Bývalý hráč Bohemians, Sparty či Sampdorie Janov putuje do německého celku za 3,5 milionu eur.



Patrik #Schick has completed a one-year loan move from @ASRomaEN, with an option to buy included



