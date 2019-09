HOSTOVÁNÍ. Brankář Paris Saint Germain Alphonse Areola míří na roční hostování do Realu Madrid. Součástí hostování není následná opce.

🆕 @AreolaOfficiel joins @realmadriden until 30th June 2020. ✍️



The 26-year-old shotstopper, capped three times for France, is under contract with Paris Saint-Germain until 2023. The loan deal with Real Madrid does not include a purchase option. pic.twitter.com/2J9UNb5aXJ