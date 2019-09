HOSTOVÁNÍ. Sevilla posílila své brankářské řady. Po odchodu Sergia Rica do PSG přivedla jako náhranu na hostování z Girony Maročana Yassine Bounoua (Bono).

🧤 And here he is, our second signing of the day! 😃⚽️



Welcome to Sevilla, @Bonoyass! 🇲🇦#vamosmiSevilla #WeareSevilla