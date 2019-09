HOSTOVÁNÍ. Italská Atalanta rychle získala náhradu za Martina Škrtela, který po třech týdnech v klubu ukončil smlouvu. Ze Sevilly přichází na hostování dánský reprezentant Simon Kjaer.

OFFICIAL: Atalanta have signed Simon Kjær on loan from Sevilla. pic.twitter.com/Q5vc6sZtrT