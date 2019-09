PŘESTUP. Mexický útočník Javier "Chicharito" Hernandez míří do Španělska. Bývalý hráč Manchesteru United, který v La Lize už působil v dresu Realu Madrid, přestoupil z West Hamu do Sevilly. Londýnský klub za něj vyinkasoval 7,5 milionů liber (214,5 milionů korun).

DONE DEAL: @SevillaFC have confirmed the signing of Javier Hernandez from West Ham on a three-year contract. pic.twitter.com/0vgnhe5gzA