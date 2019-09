Sivok má podepsat v Českých Budějovicích

PODPIS SMLOUVY. Fotbalisty Českých Budějovic posílil stoper Tomáš Sivok. Bývalý hráč pražské Sparty, italského Udinese nebo Besiktasu Istanbul podepsal na jihu Čech smlouvu do konce sezony. V dresu českobudějovického Dynama, jehož je odchovancem, by se mohl poprvé v lize objevit v neděli 15. září na hřišti Baníku Ostrava. Sivok to dnes řekl v Českých Budějovicím novinářům.