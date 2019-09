Augustin a Kalinič se přesunuli, co Schick?

HOSTOVÁNÍ. Francouzský útočník Jean-Kevin Augustin opustil Lipsko a stráví rok na hostování v Monaku. To uvolňuje místo pro Patrika Schicka, aby zamířil z Itálie právě do Lipska. Jeho náhradou v AS Řím bude Nikola Kalinič, který přichází na roční hostování z Atlétika Madrid.

🔴⚪️ AS Monaco is thrilled to announce forward Jean-Kévin Augustin as our latest signing! @33_augustin joins us on a loan - with an option to buy - from RB Leipzig. pic.twitter.com/d8cXTxRn6c