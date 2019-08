Smalling hostuje v Římě

HOSTOVÁNÍ. Obránce Chris Smalling odchází z Manchesteru United na roční hostování do AS Řím. Fotbalista, který v anglické reprezentaci nastřádal 31 startů, strávil na Old Trafford devět let a za slavný klub odehrál přes 300 soutěžních zápasů. Jeho pozici však poznamenal letní příchod Harryho Maguirea, za kterého vedení United podle médií zaplatilo více než dvě miliardy korun.

Devětadvacetiletý Smalling je třetím manchesterským hráčem, jenž v srpnu zamířil do Serie A. Útočníci Romelu Lukaku a Alexis Sánchez budou hrát za Inter Milán, který v základní skupině Ligy mistrů narazí na pražskou Slavii.