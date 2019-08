Antverpy mají posilu z Premier League

VOLNÝ HRÁČ. Belgický Royal Antverpy hvězdně posiluje i přesto, že si Evropskou ligu nezahraje. Nedávný soupeř Plzně přivedl belgického reprezentanta Kevina Mirallase, který přichází jako volný hráč z Evertonu. Jednatřicetiletý rodák z Lutychu patřil Evertonu sedm let, poslední rok a půl ale strávil na hostováních v Olympiakosu a Fiorentině.

📝 DEAL DONE: Royal Antwerp have signed Kevin Mirallas from Everton on a free transfer. (Source: @Everton) pic.twitter.com/035vCMqrWS