HOSTOVÁNÍ. Obránce Manchesteru United Chris Smalling dokončuje svůj přesun do AS Řím, kde by měl hostovat do konce sezony.

Chris Smalling has arrived in Rome and completed a medical... 👋🏥 #ASRoma pic.twitter.com/AH5SN1g0cf — AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2019