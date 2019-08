Inter Milán dál posiluje útok. Po Romelu Lukakovi přichází na sever Itálie z Manchesteru také Alexis Sánchez, na rozdíl od svého belgického kolegy "pouze" na roční hostování.

We can confirm that Alexis Sanchez joins Inter Milan on loan until 30 June 2020. We wish @Alexis_Sanchez the best of luck in Italy. pic.twitter.com/DdcRQRoEMk