JEDNÁNÍ | Obrovskou posilu do zadních řad s největší pravděpodobností získá prvoligový nováček z Českých Budějovic. Podle informací deníku Sport je jihočeský klub před podpisem smlouvy se zkušeným stoperem Tomášem Sivokem. Ten by měl v mateřském celku působit minimálně do konce této sezony. Více čtěte ZDE