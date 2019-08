Alexis Sánchez je blízko hostování v Interu

JEDNÁNÍ | Alexis Sánchez je blízko přestupu z Manchesteru United. Během dnešního dne by mělo být stvrzené jeho hostování v Interu Milán poté, co absolvuje lékařskou prohlídku. U Nerazzurri by měl chilský ofenzivní hráč strávit 10 měsíců s tím, že italský celek posléze nemůže oplatnit na Sáncheze žádnou opci. Podle deníku Daily Mail Inter uhradí pouze 4,5 milonu liber z platu Sáncheze. To je méně než čtvrtina celkového ročního příjmu třicetiletého hráče. Zbytek je na United.

⚠️ Manchester United will pay around £250k a week towards Sanchez's wage while he's on loan at Inter Milan. #Sanchez pic.twitter.com/PuVGKF6UZW — #BBTMDAY (@fletcher_xo) August 27, 2019