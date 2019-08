Baník má reprezentanta Nigérie

PODPIS SMLOUVY. Fotbalová Ostrava znovu získala devatenáctiletého fotbalistu Muhameda Tijaniho a obratem ho poslala na hostování do druholigového Třince. Útočník, který reprezentoval Nigérii na letošním mistrovství světa do 20 let, už v minulosti působil v devatenáctce Baníku.

Když Tijanimu v Ostravě vypršel amatérský status, vrátil se do mateřského celku 36 Lion FC a Slezané ho z Nigérie přivedli zpátky. Hostování v Třinci mu má pomoci k lepší aklimatizaci v Česku.

"Z hlediska kvality soutěže i týmu a hráčova herního vytížení je to aktuálně nejlepší možnost pro momentální zařazení. Věřím, že se v brzké době stane součástí A-týmu Baníku," řekl sportovní ředitel Ostravy Marek Jankulovski pro klubový web.