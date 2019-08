PODPIS SMLOUVY. Bývalý útočník Arsenalu a Realu Madrid Emmanuel Adebayor bude i nadále hrát v Turecku. Pětatřicetiletý fotbalista z Toga se po skončení smlouvy s Basaksehirem dohodl na ročním kontraktu s Kayserisporem. Klub o tom informoval na svém webu.

Adebayor působil v Basaksehiru od předloňského ledna a v istanbulském celku se uvedl šesti góly v jedenácti zápasech. V následujícím ročníku 2017/18 zaznamenal patnáct branek ve třiceti utkáních, ale v minulé sezoně už se mu tolik nedařilo a v devatenácti duelech vstřelil jen tři góly.

Předtím nastupoval za Mety a Monako, se kterým v roce 2004 postoupil do finále Ligy mistrů. Po odchodu z Francie hrál za Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham a Crystal Palace. V roce 2008 byl vyhlášen nejlepším africkým fotbalistou.

