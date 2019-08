SPEKULACE. Manchester United se pomalu rozhlíží po trhu s brankáři. David de Gea, současná jednička, zatím s "rudými ďábly" totiž neprodloužil smlouvu, která mu vyprší na konci této sezony. Do hledáčku United se tak dostal chorvatský reprezentant a gólman Dinama Záhřeb Dominik Livakovič, který by mohl na Old Trafford přestoupit jako případná náhrada právě za De Geu.