HOSTOVÁNÍ | Švédský záložník Watfordu Ken Sema stráví nadcházející sezonu na hostování v italském Udine. V minulém ročníku odehrál sedmnáct zápasů Premier League a vstřelil jeden gól.

Watford ➡️ Udinese (loan)@Semaken will spend the 2019/20 campaign at @Udinese_1896 🇮🇹



Good luck Ken 💪