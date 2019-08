Rušno kolem Schicka, přibyl zájemce z Německa. Manažer letí jednat do Říma

JEDNÁNÍ | O fotbalového útočníka AS Řím Patrika Schicka se podle Sky Sport Italia zajímá Lipsko. Třetí celek uplynulého ročníku německé bundesligy by třiadvacetiletého českého reprezentanta rád získal na roční hostování s opcí. Podle webu calciomercato.it jsou ale ve hře o Schickovy služby i Fiorentina, Atalanta Bergamo a Sampdoria Janov, odkud český útočník do Říma přestoupil. Hráčův manažer se chystá do Itálie, kde bude jednat o budnoucnosti kolem českého útočníka. Více čtěte ZDE