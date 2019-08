Pázler do Brna

HOSTOVÁNÍ | Fotbalový útočník Jan Pázler odchází z Liberce na roční hostování do druholigové Zbrojovky Brno. Za Slovan nastoupil naposledy v 5. kole nejvyšší soutěže při porážce 0:1 na Slavii. Zbrojovce má po nepovedeném vstupu do sezony pomoct k návratu do první ligy. „Vím, že se Zbrojovka minulý rok rvala o postup do posledních vteřin, je škoda, že to v baráži nevyšlo. Teď se budeme rvát znovu a věřím, že k tomu přispěju svým dílem. Vím, že se ode mne budou očekávat především góly,“ uvedl na klubovém webu Pázler.

👍 A další posilou se stává... nejlepší střelec @FN_liga v letech 2016 a 2018. Vítej v Brně!



Více na webu ➡️ https://t.co/QL80uKFFPr pic.twitter.com/rVbLuWMrFI — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) August 19, 2019