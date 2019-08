Coutinho blízko hostování v Bayernu

JEDNÁNÍ | Minulá sezona mu nevyšla podle představ. Barcelona tak řešila, jak s další budoucností Philippeho Coutinha naložit. Teď se zdá, že týdny dohadů jsou u konce. Technický Brazilec už podle SkySports odletěl do Německa, kde dolaďuje detaily ročního hostování v Bayernu Mnichov.

Philippe Coutinho has arrived at Bayern Munich to complete his medical as he edges closer to sealing his loan move from Barcelona.



