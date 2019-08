Bayern koupil Cuisance z Gladbachu

PŘESTUP. Bayern Mnichov získal talentovaného francouzského fotbalistu Mickaëla Cuisance. Za dvacetiletého záložníka zaplatil bundesligový mistr podle německých médií Borussii Mönchengladbach zhruba deset milionů eur (přes 257 milionů korun).

Cuisance má za sebou dvouleté působení v Mönchengladbachu, kam přišel z Nancy. Za Borussii odehrál 39 soutěžních zápasů, v nichž neskóroval. Pro Bayern je šestou letní posilou.

Tento týden přišli do bavorského velkoklubu také Ivan Perišič z Interu Milán a Philippe Coutinho z Barcelony, kteří budou v Mnichově hostovat. Dříve získal Bayern Lucase Hernandeze z Atlética Madrid, Benjamina Pavarda ze Stuttgartu a Janna-Fieteho Arpa z Hamburku.

We are also delighted to announce the imminent signing of Mickaël Cuisance from @borussia_en. pic.twitter.com/SzXoSZU04V