Nzonzi bude hrát za Galatasaray

HOSTOVÁNÍ. Fotbalový mistr světa Steven Nzonzi odešel z AS Řím na roční hostování s opcí do Galatasaraye Istanbul. Turecký šampion může francouzského záložníka do konce června příštího roku získat nastálo za 16 milionů eur (412 milionů korun).

Nzonzi přišel do Říma loni po mistrovství světa v Rusku ze Sevilly za více než 26 milionů eur. V týmu, kde působí český útočník Patrik Schick, odehrál 39 soutěžních zápasů. Navzdory tomu odchází, přestože má smlouvu ještě na tři roky.

Se Sevillou vyhrál Nzonzi v roce 2016 Evropskou ligu. V minulosti hrál také anglickou Premier League za Stoke a Blackburn.

OFFICIAL: Steven Nzonzi has joined @GalatasaraySK on loan until the end of the season. pic.twitter.com/a2LF4PJZ3f