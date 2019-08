JEDNÁNÍ | Přestupová sága kolem Neymara pokračuje. Španělská televize Gol TV zachytlila hráčovy zástupce, jak vstupují do kanceláří na Camp Nou. Jednání s Barcelonou tedy podle všeho pokračují, ačkoliv se v posledních dnech mluvilo i o zájmu konkurenčního Realu. Neymarovi měl volat sám Lionel Messi, aby 27letého útočníka odradil od přestupu do Madridu, a stále ho láká k návratu do Katalánska.