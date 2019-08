SPEKULACE. Atlético Madrid by ještě před startem španělské ligy chtělo zacelit díru, která v klubu vznikla odchodem útočného esa Antoine Griezmanna do Barcelony. Vicemistr La Ligy z minulé sezony pokukuje po Rodrigovi z Valencie, který by mohl doplnit duo Álvaro Morata, Diego Costa. Valencie však svého kanonýra nehodlá pustit levně. Podle deníku Marca by za jeho přestup muselo Atlético zaplatit částku pohybující se minimálně kolem 60 milionů eur (1,55 miliardy korun).