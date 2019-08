PŘESTUP | Slovenský fotbalista Martin Škrtel přestoupil do Atalanty Bergamo a zahraje si v jejím dresu Ligu mistrů. Čtyřiatřicetiletý obránce, který odehrál za reprezentaci 103 zápasů, strávil poslední tři sezony ve Fenerbahce Istanbul, kde mu vypršela smlouva. V Atalantě podle italských médií podepsal roční kontrakt.



OFFICIAL: Former Liverpool defender Martin Skrtel has joined Atalanta 📝 pic.twitter.com/j2slD8EXiS