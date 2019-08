PŘESTUP. Arsenal dnes jen nenakupoval. Odchovance Alexe Iwobiho pustil do Evertonu. Ten zaplatil 40 milionů liber (1,12 miliard korun) a křídelníka si zavázal na pět let.

DONE DEAL: @Everton have completed the signing of Alex Iwobi from Arsenal in a deal worth a reported £40m, agreeing a five-year contract with the club. pic.twitter.com/e4B0DCq1DY