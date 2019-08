Sessegnon Tottenham

PŘESTUP | Fotbalisty Tottenhamu posílil křídelní hráč Ryan Sessegnon z Fulhamu. Finalista Ligy mistrů za devatenáctiletého anglického reprezentanta do 21 let podle médií zaplatil 30 milionů liber (asi 838 milionů korun) a podepsal s ním pětiletou smlouvu.

Sessegnon přišel do Tottenhamu po třech letech ve Fulhamu, kterému v roce 2018 pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. Pravidelně nastupoval i v uplynulém ročníku, v němž ale londýnský celek sestoupil do druhé ligy. Tottenham v něm získal druhou výraznou posilu po příchodu záložníka Tanguyho Ndombeleho z Lyonu za 63 milionů liber.