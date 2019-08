Lo Celso je v Tottenhamu

HOSTOVÁNÍ | Posilu na poslední chvíli sehnal i londýnský Tottenham. Giovani Lo Celso míří do hlavního města Anglie na roční hostování. Vedení Spurs bude mít posléze možnost si argentinského středopolaře koupit, a to za částku 60 milionů liber (přibližně 1,7 milardy korun).

We are delighted to announce that we have reached agreement for the season-long loan signing of @LoCelsoGiovani from @RealBetis with an option to make the transfer permanent. #HolaLoCelso ⚪️ #COYS https://t.co/fGEHrQiq8D