Carrol jde do Newcastlu

PŘESTUP | Ještě před uzavřením přestupového okna se uskutečnilo několik transferů. Anglický útočník Andy Carrol se vrací do Newcastlu, kde fotbalově vyrůstal. Před osmi lety ho opustil a vyzkoušel si angažmá v Liverpoolu a West Hamu. Nyní na St. James's Park podepsal třicetiletý hrát smlouvu na jeden rok.

We're delighted to confirm that Andy Carroll has returned to Newcastle United and signed an initial one-year deal with the club.



More: https://t.co/o2xGV7H8iv #NUFC pic.twitter.com/yYLWjTraU4