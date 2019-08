HOSTOVÁNÍ | Do West Bromu míří na roční hostování jednadvacetiletý záložník Grady Diangana z West Hamu. Fotbalista z Konga v minulé sezoně odehrál v Premier League sedmnáct utkání.

We're delighted to announce the signing of Grady Diangana on a season-long loan from @WestHamUtd ✍🏼#DeadlineDay | #WBA pic.twitter.com/4rz6d9uBIk