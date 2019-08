PŘESTUP | Další posilu získal v poslední den přestupového okna i Newcastle. Do St. James' Parku míří pětadvacetiletý obránce Emil Krafth. Švédský pravý bek přestupuje z Amiens, předtím působil v Boloni a Helsinborgu. Newcastle za něj zaplatil 5 milionů liber (cca 140 milionů korun), Krafth podepsal čtyřletou smlouvu.

Introducing our 4️⃣th signing of the summer, Emil Krafth.#WorKrafth #NUFC #DeadlineDay pic.twitter.com/0mQ2jw7Lwv