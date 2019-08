PŘESTUP | West Ham získal útočníka Albiana Ajetiho z Basileje. Dvadvacetiletý forvard dal v minulé sezoně švýcarské ligy čtrnáct gólů, West Ham za něj teď údajně zaplatil 8 milionů liber (223,7 milionů korun).

We are delighted to announce the signing of 22-year-old Switzerland international striker Albian Ajeti from FC Basel! #WelcomeAjeti https://t.co/ePuZfnECyW