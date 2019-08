JEDNÁNÍ | O nečekanou posilu do brány usiluje Manchester City. Obhájce anglického titulu by měl na roční hostování přivést zkušeného Scotta Carsona. Třiatřicetiletý gólman, který poslední čtyři sezony chytal v Derby, by měl mezi třemi tyčemi doplnit dvojici Ederson, Claudio Bravo.