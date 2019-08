JEDNÁNÍ | Kromě Davida Luize Arsenal ještě dotahuje příchod další posily do obrany. Na cestě do Londýna by měl být dvadvacetiletý levý bek Celtiku Glasgow Kieran Tierney. Arsenal za mladého hráče údajně zaplatí 25 milionů liber (cca 700 milionů korun), Skot by stejně jako Luiz měl během čtvrtka absolvovat zdravotní prohlídku.