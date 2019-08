JEDNÁNÍ | Stoper Chelsea David Luiz je blízko odchodu do Arsenalu. Kluby se podle serveru BBC už dohodly na přestupové částce, která by se měla pohybovat kolem 8 milionů liber (223,7 milionů korun). Vlasatý obránce by měl s "Gunners" podepsat dvouletou smlouvu.