PŘESTUP. Manchester City získal do svých řad zajímavou posilu. Do klubu přichází João Cancelo, který naposledy působil v Juventusu. Mistr Premier League za něj do Turína poslal 26 milionů liber (724 milionů korun) a obránce Danila.

And there he is! 😍 pic.twitter.com/n9Ez13Rm7X — Manchester City (@ManCity) August 7, 2019