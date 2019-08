Trapp podepsal ve Frankfurtu

Německý fotbalový brankář Kevin Trapp přestoupil z Paris St. Germain do Eintrachtu Frankfurt, kde už dříve působil a v předchozí sezoně hostoval. Sedmý tým uplynulého ročníku bundesligy zaplatí za devětadvacetiletého gólmana s třemi reprezentačními starty, který s Eintrachtem podepsal pětiletou smlouvu, sedm milionů eur (zhruba 180 milionů korun).

Trapp přestoupil z Frankfurtu do pařížského velkoklubu před čtyřmi lety za 9,5 milionu eur (přes 257 milionů korun). Získal s ním tři ligové tituly a stejný počet triumfů v domácím poháru. Po dvou sezonách ale přišel o místo v základu a po loňském příchodu Itala Gianluigiho Buffona se jeho pozice ještě zhoršila.

Eintracht have re-signed goalkeeper Kevin #Trapp on a five-year contract from @PSG_English.



Great to have you back, Kevin! 🙌🦅 #SGE pic.twitter.com/XZXV6fl8s1