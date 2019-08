AC přivedlo stopera z Brazíli

PŘESTUP. Fotbalisty AC Milán posílil brazilský obránce Leonardo Duarte. Třiadvacetiletý stoper, který na San Siro přišel z Flamenga, podle médií s italským klubem podepsal pětiletou smlouvu. Rossoneri za něj údajně zaplatili jedenáct milionů eur (asi 283 milionů korun).

Pro milánský celek jde už o pátou letní posilu, za všechny celkem utratil víc než sto milionů eur. Nejdražší byl zatím příchod útočníka Rafaela Leaa, za nějž AC zaplatilo Lille třicet milionů. Kromě něj AC získalo také obránce Thea Hernandeze z Realu Madrid a záložníky Francka Kessiého z Bergama a Ismaela Binnásira s Raade Kruničem z Empoli.

Video of Leo Duarte’s arrival at Casa Milan to sign for Milanpic.twitter.com/Kn58YxNwuS