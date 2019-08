Manchester City má talent ze Sportingu

PŘESTUP. Manchester City získal osmnáctiletého útočníka Félixe Correiu ze Sportingu Lisabon. Úřadující anglický mistr za portugalského fotbalistu podle médií zaplatil 3,2 milionu liber (89 milionů korun) a případné bonusy mohou celou částku i zdvojnásobit.

Correia patřil k oporám portugalské reprezentace na nedávném mistrovství Evropy hráčů do 19 let, kde národnímu týmu pomohl k postupu do finále. Kromě Manchesteru City, který se údajně zajímá také o libereckého záložníka Oscara, se o služby talentovaného portugalského útočníka ucházely také Barcelona, Juventus a AC Milán.

