McCarthy jde do Crystal Palace

PŘESTUP. Irský záložník James McCarthy po šesti letech mění působiště. Z Evertonu odchází do londýnského Crystal Palace, které za něj do liverpoolského klubu pošle 3 miliony liber.

Everton midfielder James McCarthy is currently driving to London after Crystal Palace agreed a fee £3m to sign the 28yo Republic of Ireland international from #EFC. He will undergo a medical and finalise personal terms on Wednesday before completing a move to Selhurst Park #CPFC