V Londýně je boj o Coutinha

JEDNÁNÍ. Boj na severu Londýna mezi Arsenalem a Tottenhamem se rozhořel ještě před začátkem sezony. Oba týmy by totiž rády přivedly Philippeho Coutinha, kterého Barcelona hodlá pustit na roční hostování. Blíž má momentálně být Tottenham, s Coutinhem už měl přímo hovořit jeho trenér Mauricio Pochettino.

Tottenham are now favourites to sign Barcelona playmaker Philippe Coutinho on a season-long loan. (Source: Sky Sports) pic.twitter.com/hN6L8AM5Gd