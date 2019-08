Ve FORTUNA:LIZE se schyluje k nečekanému a vpravdě senzačnímu přestupu. Liberecký záložník Oscar je podle informací iSport.cz blízko odchodu do Premier League – a rovnou do týmu úřadujícího šampiona Manchesteru City! Transfer musí být uzavřen do čtvrtečního večera, kdy se v Anglii zavírá přestupové okno. Více čtěte ZDE>>>