Laurent Koscielny po devíti letech není hráčem Arsenalu. Zkušený francouzský obránce se vrací do vlasti a nově bude oblékat dres Bordeaux, který za něj zaplatil pět milionů liber. Francouz za Gunners odehrál celkem 353 zápasů.

DONE DEAL: Arsenal have confirmed Laurent Koscielny has joined Bordeaux on a permanent contract for a reported fee of £4.6m. pic.twitter.com/JEkHn49acN