SPEKULACE | Bývalý střelec Manchesteru United Wayne Rooney by se podle britských médií měl vrátit zpět do Anglie. A to v hodně nečekané roli. Třiatřicetiletý útočník by mohl plnit roli hrajícího kouče v Derby County, z USA, kde od léta 2018 působí v barvách DC United, už dokonce přiletěl na Ostrovy a čekají jej jednání.