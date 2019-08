PŘESTUP | Zkušený obránce Gary Cahill odchází z Chelsea do Crystal Palace. Třiatřicetiletý stoper strávil na Stamford Bridge sedm a půl roku, v poslední sezoně už ale nastoupil jen ke dvěma ligovým zápasům. S Crystal Palace podepsal dvouletou smlouvu.

📝 Introducing Gary Cahill and our brand new third kit...#CPFC