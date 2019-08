PŘESTUP | Fotbalový Liverpool získal španělského brankáře Adriána, který do týmu vítěze Ligy mistrů přišel jako volný hráč po konci angažmá ve West Hamu. Ve výběru trenéra Jürgena Kloppa nahradí dosavadní dvojku Belgičana Simona Mignoleta, jenž odešel do Brugg.

Dvaatřicetiletý Adrián naposledy působil ve West Hamu, který však s bývalým hráčem Betisu Sevilla po minulém ročníku neprodloužil smlouvu. Pro Liverpool je třetí letní posilou po příchodech obránce Seppa van den Berga ze Zwolle a útočníka Harveyho Elliotta z Fulhamu.

"I’m feeling really happy; really happy to be here and to work in this great club"



