Mandžukič dohodnutý v Manchesteru

DOHODA | Bývalý chorvatský reprezentant Mario Mandžukič se podle Daily Mailu dohodl v Manchesteru na smlouvě, díky které si na Old Trafford vydělá ročně 6,2 milionu liber, o třetinu víc než v Juventusu. Manažer United Ole Gunnar Solskjaer je přesvědčený, že Chorvat je ideální náhradou za Romela Lukaka, u kterého se předpokládá, že rudé ďábly před čtvrteční uzávěrkou opustí.

