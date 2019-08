Nový gólman pro Deliho

PŘESTUP | Po téměř deseti letech na Ostrovech se belgický gólman Simon Mignolet vrací do vlasti. Nyní už bývalý brankář Liverpoolu přestoupil za 7 milionů liber do Brugg, kde bude chytat mimo jiné i za Simonem Delim, který nedávno dorazil ze Slavie.

Club Bruges have announced the signing of "one of the best goalkeepers in the Premier League".



