Moise Kean přestoupil do Evertonu

PŘESTUP. Necelý týden před startem sezony získal Everton pátou letní posilu. Fotbalový klub z Liverpoolu koupil za 27,5 milionu eur (708 milionů korun) devatenáctiletého útočníka Moisea Keana z Juventusu Turín. Smlouvu s ním podepsal na pět let.

Kean je odchovancem Juventusu a za A-tým debutoval v Serii A v 16 letech. V minulé sezoně vstřelil šest branek a slavil s turínským celkem opět titul. Loni debutoval v italské seniorské reprezentaci, letos při dvou startech v evropské kvalifikaci vždy skóroval.

