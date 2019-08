PŘESTUP | Příběh kolem přestupu Harryho Maguuirea podle Daily Mailu skončil. Server píše, že se Manchester United dohodli s Leicesterem na přestupové částce 85 milionů liber (v přepočtu 2,4) miliardy liber, což by ze stopera udělalo nejdražšího obránce historie.

BREAKING: Manchester United have reached an £85M deal for Leicester’s Harry Maguire. pic.twitter.com/quFrhfpXxV